В Раде рассказали, как Россия может помочь Украине вернуть Донбасс

В частности, политик предложил вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками.

"Миру не известны другие способы невоенного решения конфликтов — позитивно, с возвращением территорий, людей — без переговоров между конфликтующими сторонами. Мы считаем, что нужна официальная делегация, официальные директивы, необходимо разработать предложения с противоположной стороной при прямых переговорах", — сказал он.

Депутат добавил, что обеим сторонам внутриукраинского конфликта следует разработать предложение, которое можно было бы выдвинуть на государственный референдум, и в последствии двигаться к подписанию мирного договора и возвращению территорий и людей политическим путем. Однако для этого потребуется идти на компромиссы, подчеркнул парламентарий.

"Какие компромиссы мы сегодня видим при переговорах с непризнанными республиками? Это, прежде всего, гарантии со стороны Российской Федерации по выполнению соглашений, которые будут достигнуты; особый статус этих территорий на несколько лет — на восстановление мирной жизни и инфраструктуры; возвращение людей в реалии нашей страны и закон про амнистию для тех, кто не убивал и не совершал преступлений", — объяснил Бойко.

Он напомнил, что по закону о реинтеграции Донбасса "любой учитель или врач может попасть под уголовную ответственность", и этим людям необходимо дать сигнал, что они являются гражданами Украины и что "их ждут домой".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Россия не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе и выступает лишь в роли стороны-гаранта наряду с Германией и Францией.