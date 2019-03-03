Киеву удастся вернуть Донбасс, если Россия станет гарантом выполнения ДНР и ЛНР новых соглашений, которые могут быть достигнуты в будущем, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала "112 Украина".
В частности, политик предложил вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками.
"Миру не известны другие способы невоенного решения конфликтов — позитивно, с возвращением территорий, людей — без переговоров между конфликтующими сторонами. Мы считаем, что нужна официальная делегация, официальные директивы, необходимо разработать предложения с противоположной стороной при прямых переговорах", — сказал он.
Депутат добавил, что обеим сторонам внутриукраинского конфликта следует разработать предложение, которое можно было бы выдвинуть на государственный референдум, и в последствии двигаться к подписанию мирного договора и возвращению территорий и людей политическим путем. Однако для этого потребуется идти на компромиссы, подчеркнул парламентарий.
"Какие компромиссы мы сегодня видим при переговорах с непризнанными республиками? Это, прежде всего, гарантии со стороны Российской Федерации по выполнению соглашений, которые будут достигнуты; особый статус этих территорий на несколько лет — на восстановление мирной жизни и инфраструктуры; возвращение людей в реалии нашей страны и закон про амнистию для тех, кто не убивал и не совершал преступлений", — объяснил Бойко.
Он напомнил, что по закону о реинтеграции Донбасса "любой учитель или врач может попасть под уголовную ответственность", и этим людям необходимо дать сигнал, что они являются гражданами Украины и что "их ждут домой".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Россия не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе и выступает лишь в роли стороны-гаранта наряду с Германией и Францией.