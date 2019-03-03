Гройсман рассказал о плане Украины экспортировать газ

По его словам, Украина может добывать больше газа и потреблять его эффективнее.

"Украина — энергетическая страна. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа", — отметил он.

Премьер-министр рассказал об открытых аукционах, конкурсах и моратории на пересмотр ставок рентных платежей в энергетической сфере.

"Главная цель энергетической стратегии — обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", — заключил Гройсман.

Это уже не первое заявление Гройсмана об энергетических амбициях страны. Так, в прошлом году он уже сообщил, что Украина планирует стать "газовой державой". Кроме того, киевский политики Сергей Тарута отметил, что страна в газовом вопросе может перестать быть проблемой для ЕС и стать решением — "нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу".