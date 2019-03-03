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Гройсман рассказал о плане Украины экспортировать газ 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал на энергетический потенциал страны. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, Украина может добывать больше газа и потреблять его эффективнее.
"Украина — энергетическая страна. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа", — отметил он.
Премьер-министр рассказал об открытых аукционах, конкурсах и моратории на пересмотр ставок рентных платежей в энергетической сфере.
"Главная цель энергетической стратегии — обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", — заключил Гройсман.
Это уже не первое заявление Гройсмана об энергетических амбициях страны. Так, в прошлом году он уже сообщил, что Украина планирует стать "газовой державой". Кроме того, киевский политики Сергей Тарута отметил, что страна в газовом вопросе может перестать быть проблемой для ЕС и стать решением — "нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу".
Однако в России высмеяли планы Киева. Так, по мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, все "глобальные" газовые проекты Украины закончились провалом, а природного газа не хватит "даже на зажигалки".
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Комментарии
В мире , Украина , Сергей Тарута , Владимир Гройсман , ЕС , Госдума
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