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Россия заняла второе место в рейтинге самых влиятельных стран мира 

Вести.Ru 1 час назад
Американское издание U. S. News & World Report, опубликовало свой рейтинг самых влиятельных стран мира в 2019 году. В него входят 25 государств.
Первое место в этом списке стран, которые считаются самыми сильными, занимают США. Статус самой могущественной державы мира они получили, поскольку имеют самую большую в мире экономику и наибольший военный бюджет (только в 2017 году США потратили свыше 610 миллиардов долларов на военную технику и персонал).
Кроме того, Америка названа лидером в так называемой войне с терроризмом, она является крупнейшим донором НАТО, а также предоставляет миллиарды долларов военной помощи странам по всему миру. Так, в 2017 году США предоставили другим государствам экономическую помощь более чем на 35 миллиардов долларов и военную помощь почти на 15 миллиардов долларов.
Следующими в рейтинге указаны Россия и Китай, За первой тройкой следуют Германия, Великобритания, Франция и Япония — страны с крупной экономикой, предоставляющие большие объемы международной помощи. Восьмое и девятое места занимают Израиль и Саудовская Аравия, они тратят на военные нужды больший процент своего ВВП, чем США. Завершает топ-10 Южная Корея.
В список попали также ОАЭ, Канада, Иран, Швейцария, Австралия, Турция, Индия, Италия, Ирак, Сингапур, Швеция, Пакистан, Испания, Катар и Бельгия.
Рейтинги лучших стран 2019 года, сформированные в партнерстве с BAV Group, подразделением глобальной маркетинговой коммуникационной компании VMLY&R и Уортонской школой Университета Пенсильвании, основаны на опросе, в котором более 20 тысяч человек из четырех регионов США.
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Комментарии120
В мире , США , НАТО
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