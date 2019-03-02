ЕС предупредила Венесуэлу о неприкосновенности Гуайдо

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза предупредила режим Макуро о негативной реакции международного сообщества на ущемления свободы слова. Кроме того, дипломат напомнила диктатору о неприкосновенности временного президента Боливарианской Республики Хуана Гуайдо.

Могерини подчеркнула, что ЕС настаивает на политическом, демократическом и мирном пути решения кризиса в стране.

«В этом отношении любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение международного сообщества», — заявила она.

Дипломат отметила, что члены Национального собрания Венесуэлы пользуются конституционным иммунитетом, который необходимо уважать в полной мере, передаёт «Интерфакс»

Ранее News.ru писал, что лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы и временный президент страны Хуан Гуайдо может осуществить апрельские выплаты по облигациям государственной нефтяной компании PDVSA, которые обеспечены акциями Citgo. Для этого политик хочет получить разрешение США на использование специального депозитного счёта.