Петров и Боширов остановят ядерную войну в Лондоне

Продюсерская компания StageRC анонсировала премьеру пьесы Виктора Шендеровича «Увидеть Солсбери». Название и фамилии главных персонажей комедии не должны вводить зрителей в заблуждение — это не документальная драма, хотя и основанная на реальных событиях.

По сюжету главные герои — Петров и Боширов — действительно являются геями, которые приехали в Великобританию , чтобы втайне от семей побыть вдвоём. Сперва они даже не подозревают, что их обвинили в убийстве, а появление их фото в СМИ шокирует героев.

К концу произведения Петров и Боширов не понимают, кто они, у них несколько имён. Заканчивается пьеса на грани апокалипсиса — метафорическая страна Деменция Петровна Бескрайняя, которая является родиной героев, намеревается начать ядерную войну. Однако главные персонажи предотвращают её.

Премьера состоится в Лондоне 30 и 31 марта. Пьеса будет дана на русском и английском языках, сообщается на сайте StageRC.