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Петров и Боширов остановят ядерную войну в Лондоне 

News.ru 56 минут назад
Продюсерская компания StageRC анонсировала премьеру пьесы Виктора Шендеровича «Увидеть Солсбери». Название и фамилии главных персонажей комедии не должны вводить зрителей в заблуждение — это не документальная драма, хотя и основанная на реальных событиях.
По сюжету главные герои — Петров и Боширов — действительно являются геями, которые приехали в Великобританию, чтобы втайне от семей побыть вдвоём. Сперва они даже не подозревают, что их обвинили в убийстве, а появление их фото в СМИ шокирует героев.
К концу произведения Петров и Боширов не понимают, кто они, у них несколько имён. Заканчивается пьеса на грани апокалипсиса — метафорическая страна Деменция Петровна Бескрайняя, которая является родиной героев, намеревается начать ядерную войну. Однако главные персонажи предотвращают её.
Премьера состоится в Лондоне 30 и 31 марта. Пьеса будет дана на русском и английском языках, сообщается на сайте StageRC.
Ранее News.ru писал, что журналисты британской газеты Telegraph обнаружили третьего агента российских спецслужб, причастного к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По данным газеты, российский гражданин Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон назвал отравителями Скрипалей и российскими агентами. Он должен был вместе с ними вернуться в Москву, но перед вылетом отменил свою регистрацию на рейс.
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Комментарии84
В мире , Сергей Федотов , Сергей Скрипаль , Александр Петров , Виктор Шендерович , ГРУ , Daily Telegraph , Великобритания
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