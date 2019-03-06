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Кандидат в президенты Украины призвал готовить население к войне с Россией 

РИА Новости + ещё 5 55 минут назад
Фото: Фото из открытых источников
Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос призвал готовить гражданское население к "войне с Россией".
На Украине заявили об угрозе вторжения по трём направлениям
По его словам, Киеву нужна "система" для того, чтобы всеми возможными силами и средствами бороться с "противником". При этом он отметил, что соответствующие пункты есть в его предвыборной программе и вооруженные силы имеют в ней второстепенное значение.
По мнению Кривоноса, украинские власти должны обучить самих граждан, чтобы те "круглыми сутками, месяцами, годами" осуществляли точечные удары.
"Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы и, непосредственно, это главная задача", — заключил он.
Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта. На пост главы государства претендуют более 40 кандидатов.
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