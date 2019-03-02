В Греции задержали россиянина по запросу Украины

По его словам, россиянин находился в служебной командировке. Калинина задержали в афинском аэропорту 28 февраля.

Адвокат сообщил, что слушание по делу российского специалиста состоялось в пятницу.

"По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию", — рассказал Рахиотис.

Он отметил, что Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

"Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец". Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича", — подчеркнул адвокат.

Рахиотис уже проинформировал прокурора о включении россиянина в список "Миротворца".

"Это чисто политическое дело. Греческое правительство обслуживает интересы США и Украины", — резюмировал он.

По данным РИА Новости, Калинин до 2011 года был вице-президентом "ТНК-ВР Коммерс" на Украине, после чего уволился из компании.