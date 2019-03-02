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В Греции задержали россиянина по запросу Украины 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Reuters
В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгений Калинин по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
По его словам, россиянин находился в служебной командировке. Калинина задержали в афинском аэропорту 28 февраля.
Адвокат сообщил, что слушание по делу российского специалиста состоялось в пятницу.
"По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию", — рассказал Рахиотис.
Он отметил, что Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.
"Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец". Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича", — подчеркнул адвокат.
Рахиотис уже проинформировал прокурора о включении россиянина в список "Миротворца".
"Это чисто политическое дело. Греческое правительство обслуживает интересы США и Украины", — резюмировал он.
По данным РИА Новости, Калинин до 2011 года был вице-президентом "ТНК-ВР Коммерс" на Украине, после чего уволился из компании.
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Комментарии
В мире , Виктор Янукович , Евгений Калинин , РИА Новости , Греция
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