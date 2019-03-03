Бюллетеней для голосования напечатают на две Украины

Центризбирком Украины напечатает намного больше бюллетеней, чем зарегистрировано в стране жителей, обладающих правом голоса. Количество бланков вдвое превысит численность избирателей.

В общей сложности предполагается заказать свыше 60 млн экземпляров. При этом в госреестре зафиксировано немногим более 35,6 млн украинцев.

О расхождении в цифрах сообщило украинское издание Capital со ссылкой на портал государственных закупок.

Для чего потребовалось такое количество бланков, официальной информации нет. Оппоненты действующего главы государства Петра Порошенко в связи с этим заговорили о подготовке масштабных фальсификаций итогов процедуры.

Ранее News.ru сообщал, что украинский Центризбирком намерен потратить на печать избирательных бюллетеней более 160 млн гривен ($6,1 млн).