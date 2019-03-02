Яхта Усманова вызвала ажиотаж в Барселоне

Яхта Алишера Усманова поразила воображение испанцев и туристов, причалив в порту Барселоны. Она сразу стала местной плавучей достопримечательностью, на фоне которой постоянно фотографируется масса народа, фото тут же выкладывают в соцсетях, собирая многочисленные комментарии.

«Кораблики миллиардеров, пришвартованные рядом — мелочь, по сравнению с кораблем Усманова», « Как вам яхточка #Dilbar? Прикатил Усманов в гости в Барсу, попить вечерком сангрии. не ну правда, я все время задаюсь вопросом, чем занят владелец самой большой яхты в мире в Барселоне?))) и где его вертолет? На фото не совсем понятен размер яхты, по сравнению с другими яхтами (совсем не маленькими) эта просто корабль))))». "Я добавлял и мои предки добавляли на эту яхту качественным и кровопролитным нашем Руссссссссским рублем», — пишут в Сети.

Яхта «Дилбар» считается одной из самых дорогих в мире. Ее стоимость, по некоторым оценкам, может составлять $600 миллионов. Миллиардер приобрел судно два года назад. Она названа в честь матери преуспевающего россиянина.

156-метровое судно на первом месте в мире по водоизмещению и четвертое по длине. Яхта способна вместить до 120 человек и похожа на минигород: она оснащена двумя вертолетными площадками, на ней несколько бассейнов, кинотеатр, спортзал, ресторан.

Яхта ходит под британским флагом.