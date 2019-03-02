Запад заявил о геополитической роли Крымского моста

Президенты Румынии, Болгарии, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии — стран, входящих в так называемую «Бухарестскую девятку» (B9), приняли в четверг на пленарном заседании саммита декларацию, в которой подчеркивается важность присутствия НАТО на пространстве от Балтийского до Черного моря, а также мониторинга ситуации на Украине, сообщает Actmedia

«Сегодня мы лучше подготовлены к решению текущих проблем безопасности. Наши страны способствуют адаптации альянса… Мы признаем участие в соответствующих действиях НАТО, включая миссию в Афганистане, как часть усилий по достижению мира и примирения», — говорится в декларации.

Декларация, принятая по итогам саммита, включает 11 пунктов, в их числе и пункт, посвященный ситуации на Украине и напряженности в районе Азовского моря.

«Мы сталкиваемся с самыми сложными проблемами безопасности. (…) Североатлантический союз должен быть готов к дальнейшему реагированию на все угрозы и вызовы, где бы они ни возникали. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы укрепить Североатлантический союз и сделать так, чтобы трансатлантическая связь оставалась такой же прочной и эффективной, как и прежде. Мы полны решимости достичь этой цели», — говорится в декларации, в которой подчеркивается обязательство тратить 2 процента ВВП на оборону.

Более того, в документе одобрено консолидированное военное присутствие США и Канады в Европе, особенно на восточном фланге НАТО.

"Угрозы и вызовы являются сложными, зачастую непредсказуемыми, и они приходят со всех сторон. Ни одна страна не может управлять ими в одиночку", — говорится в декларации, принятой на саммите B9.

Девять европейских лидеров подчеркнули обеспокоенность по поводу конфликта на востоке Украины и недавней напряженности в Азове и Черном море.

«Это еще одно проявление несоблюдения Россией международного права, ее модели конфронтационного поведения и использования военных и невоенных действий, таких как строительство моста через Керчи для достижения своих геополитических целей. Все это требует более последовательного и стратегического подхода со стороны альянса. Мы также глубоко обеспокоены серьезным нарушением Россией Договора о РСМД», — говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что участники саммита солидарны с позицией НАТО в отношении России, основанной на политике сдерживания и обороны, но при этом и на выстраивании диалога.