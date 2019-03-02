В Сети раскрыли пол будущего ребенка Меган Маркл

Первенцем 34-летнего принца Гарри и его жены 37-летней Меган Маркл будет девочка. К таким выводам пришли пользователи Сети, посмотрев видео с вечеринки в связи с ожиданием появления на свет младенца, которая состоялась в Нью-Йорке.

Сюда находящаяся на седьмом месяце беременности герцогиня прилетела на прошлой неделе. Декор празднества был выдержан в розовом и салатовом цветах. А один из пользователей Инстаграма сопроводил видео с праздника хэштегом #girl.

Меган Маркл и принц Уэльский Гарри сочетались браком в 2018 году. Свадьба британского принца и американской актрисы вызвала столь пристальный всеобщий интерес, что пользователи соцсетей не оставили без внимания даже переживания бывших подруг принца, которых тот пригласил на церемонию.

Теперь интерес фолловеров сосредоточился на том, девочка или мальчик родится у супругов. Пол младенца даже фигурирует в ставках букмекеров.