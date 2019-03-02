Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети раскрыли пол будущего ребенка Меган Маркл 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Первенцем 34-летнего принца Гарри и его жены 37-летней Меган Маркл будет девочка. К таким выводам пришли пользователи Сети, посмотрев видео с вечеринки в связи с ожиданием появления на свет младенца, которая состоялась в Нью-Йорке.
Сюда находящаяся на седьмом месяце беременности герцогиня прилетела на прошлой неделе. Декор празднества был выдержан в розовом и салатовом цветах. А один из пользователей Инстаграма сопроводил видео с праздника хэштегом #girl.
Меган Маркл и принц Уэльский Гарри сочетались браком в 2018 году. Свадьба британского принца и американской актрисы вызвала столь пристальный всеобщий интерес, что пользователи соцсетей не оставили без внимания даже переживания бывших подруг принца, которых тот пригласил на церемонию.
Теперь интерес фолловеров сосредоточился на том, девочка или мальчик родится у супругов. Пол младенца даже фигурирует в ставках букмекеров.
Комментарии4
В мире , Шоу-бизнес , принц Гарри
Читайте также
Видео
В Крыму Зеленского заподозрили в популизме
Политика
На Украине нашелся кандидат на «Евровидение»
В мире Украина
«Месть за СИЗО»: Волочкова ударила бывшего водителя
Шоу-бизнес Статьи
Еще один шок: Порошенко отшлепал девушку по лицу
Украина В мире
Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
Медведев разозлил Лукашенко
Политика В мире
Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым
Общество
Верка Сердючка не захотела выступать за Украину
Шоу-бизнес
«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео
Шоу-бизнес
Готовую замену «Союзу» показали изнутри
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение