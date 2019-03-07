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Болсонару сравнил празднующих бразильский карнавал с любителями «золотого дождя» 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал в своем твиттере видео, на котором запечатлено, как мужчина испражняется на другого мужчину, и сравнил это действие с характером празднования бразильского карнавала. Об этом пишет Reuters.
Президент подчеркнул, что ему "некомфортно" показывать такое видео, однако оно, по его мнению, демонстрирует то, "во что превратились уличные вечеринки во время карнавала". Местные СМИ выяснили, что видео было снято в бразильском Сан-Паулу, уточняет Reuters.
В агентстве добавили, что твит президента вызвал "шок и ярость".
Представители Twitter заявили, что намерены принимать "соответствующие меры" в отношении нарушающего правила соцсети контента, однако не стали уточнять, содержит ли нарушения пост Болсонару.
В конце января Болсонару оправдывался за сексизм в интервью американской газете The Washington Post.
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В мире , Видео , Washington Post , Reuters , Бразилия
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