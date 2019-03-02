Российский правозащитник эмигрировал на Украину

Проходящий обвиняемым по делу об «оправдании терроризма» правозащитник из Омска Виктор Корб переехал на Украину . В настоящее время он находится в Киеве, где собирается оформить вид на жительство.

Принимая решение о переезде, Корб, по собственному признанию, нарушил подписку о невыезде, и возвращение в Россию представляет для него опасность, передаёт «Радио Свобода»

Правозащитник при этом пояснил, что не намерен просить политического убежища на Украине.

В мае 2018 года на Виктра Корба заведи уголовное дело об «оправдании терроризма» из-за публикации последнего слова публициста Бориса Стомахина, ранее отпрвленного в российскую колонию за призывы к терроризму. По мнению правозащитника, он «никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу», а его публикация была цитированием материалов публичного судебного процесса.