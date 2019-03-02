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Российский правозащитник эмигрировал на Украину 

News.ru 1 час назад
Фото: facebook.com/victorkorb
Проходящий обвиняемым по делу об «оправдании терроризма» правозащитник из Омска Виктор Корб переехал на Украину. В настоящее время он находится в Киеве, где собирается оформить вид на жительство.
Принимая решение о переезде, Корб, по собственному признанию, нарушил подписку о невыезде, и возвращение в Россию представляет для него опасность, передаёт «Радио Свобода».
Правозащитник при этом пояснил, что не намерен просить политического убежища на Украине.
В мае 2018 года на Виктра Корба заведи уголовное дело об «оправдании терроризма» из-за публикации последнего слова публициста Бориса Стомахина, ранее отпрвленного в российскую колонию за призывы к терроризму. По мнению правозащитника, он «никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу», а его публикация была цитированием материалов публичного судебного процесса.
Как писал News.ru, ранее мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции «Эхо Москвы». Это связано с выступлением программы местной журналистки Светланы Прокопьевой, которая подозревается в оправдании терроризма. В эфире радиостанции в ноябре 2018 года она высказала мнение, что подрыв молодого анархиста в приёмной УФСБ по Архангельской области мог быть спровоцирован государственными репрессиями.
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В мире , Украина , Виктор Корб , ФСБ , Эхо Москвы , радио "Свобода" , Омск
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