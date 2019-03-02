Украинский политик рассказал, почему Киеву не удалось сохранить Крым

Украина не смогла сохранить Крым , потому что власти страны не имели нужной позиции, заявил лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

"Для того, чтобы сохранить Крым нужна была всего лишь на всего позиция. Нужно было продержать тех, кто был готов отстаивать интересы украинского закона, украинского государства, поддержать, а не сдавать и бросать их на произвол судьбы", — предположил политик.

Кива добавил, что после референдумов в Донецкой и Луганской областях о статусе регионов Киев удержал город Красноармейск, поскольку украинские власти изымали урны для голосования и сжигали бюллетени, а также они подняли государственный флаг и ожидали войска ВСУ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Ряд регионов на юго-востоке страны также не признали легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами. Киев начал силовую операцию против жителей Донбасса в апреле того же года.