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Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не признала независимость Абхазии 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в свое время готов был подписать указ о признании независимости Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой идеи из-за возможной международной изоляции страны.
"Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал Хавьер Солана, генсек НАТО бывший… долгий был разговор, хороший, и говорит "если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от этой банковской системы (международной — ред.), вы попадаете в полную изоляцию… Вот он мне выложил честно и откровенно", — рассказал Лукашенко 1 марта в Минске на встрече с представителями общественности и журналистами.
По словам белорусского лидера, после этого он встретился с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и в разговоре с ним затронул эту тему, но стороны не пришли к единому мнению.
Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия. Венесуэла признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2009 году.
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В мире , Дмитрий Медведев , Хавьер Солана , Александр Лукашенко , НАТО , Абхазия
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