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Трамп призвал Китай немедленно снять пошлины на товары из США 

ТК «Звезда» + ещё 8 38 минут назад
Фото: Xinhua, globallookpress
Президент Дональд Трамп попросил власти Китая снять пошлины с сельскохозяйственной продукции США.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что попросил китайские власти незамедлительно снять пошлины с сельхозпродукции США, поскольку торговые переговоры между странами проходят успешно, а второй пакет американских пошлин против китайского импорта так и не вступил в силу.
«Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее), так как торговые переговоры идут хорошо», — написал он в Twitter.
Трамп также напомнил, что он не стал 1 марта повышать тарифы до 25%, что очень важно для американских фермеров.
Напомним, в декабре 2018 года Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине условились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между США и Китаем. По итогам переговоров 25 февраля президент США заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.
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Комментарии1
В мире , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Китай , США
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