Мадуро уличили в неспособности выплатить долг России и Китаю

Россия и Китай никогда не смогут вернуть деньги, вложенные в Венесуэлу . Об этом в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте заявил спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

По его словам, американская сторона неоднократно обращалась к Москве и Пекину с просьбой не помогать президенту Николасу Мадуро , так как страны действуют не в своих интересах. Он отметил, что вернуть средства удастся лишь если экономика восстановиться, но при режиме Мадуро это невозможно.

Абрамс также добавил, что, возможно, Россия и Китай не будут дополнительно вкладывать большие средства в правительство Мадуро, но их дипломатическая поддержка помогает президенту Венесуэлы удержаться.

Ранее 1 марта сообщалось, что Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции по Венесуэле в Совбезе ООН . Документ в том числе предусматривал проведение в стране новых президентских выборов. Российский проект тоже заблокировали. Против него выступили семь стран, включая США.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента в конце января. Он пообещал в течение месяца провести в стране выборы, но так и не сделал этого. США и европейские страны поддержали самопровозглашенного главу государства, Россия, Китай и некоторые другие страны выступили в поддержку законно избранного президента Николаса Мадура, обвинив Вашингтон во вмешательстве в дела суверенной страны.