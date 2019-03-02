Внучатый племянник Нестора Махно дал согласие на перемещение праха его предка из Франции на Украину. Урну, замурованную в стене коммунаров на парижском кладбище Пер-Лашез, собираются привести на родину известного анархиста — в город Гуляйполе Запорожской области.
Перезахоронить прах Махно планируют в местном музее бывшего главнокомандующего Революционной повстанческой армией. Об этом рассказал глава Гуляйпольской районной госадминистрации Александр Ищенко в интервью порталу «Гуляйполе.city».
«Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание… С нашей стороны готовы все документы», — заявил Ищенко.
Он отметил, что в настоящий момент на родине анархиста ожидают ответ французской стороны. Дело застопорилось из-за того, что против перемещения праха Махно выступает украинская диаспора в Париже. Вопрос решается на международном уровне.
Ранее News.ru сообщал, что россияне назвали Николая II и Иосифа Сталина героями Гражданской войны. Император вызывает больше всего симпатий у жителей России: за него проголосовали 58% опрошенных. Второе место занял Сталин с 51%, а третье — Владимир Ленин с 49%. «Антигероями» россияне считают Нестора Махно (58%) и Льва Троцкого (46%).