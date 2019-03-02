Украина заберёт из Парижа прах батьки Махно

Внучатый племянник Нестора Махно дал согласие на перемещение праха его предка из Франции на Украину . Урну, замурованную в стене коммунаров на парижском кладбище Пер-Лашез, собираются привести на родину известного анархиста — в город Гуляйполе Запорожской области.

Перезахоронить прах Махно планируют в местном музее бывшего главнокомандующего Революционной повстанческой армией. Об этом рассказал глава Гуляйпольской районной госадминистрации Александр Ищенко в интервью порталу «Гуляйполе.city».

«Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание… С нашей стороны готовы все документы», — заявил Ищенко.

Он отметил, что в настоящий момент на родине анархиста ожидают ответ французской стороны. Дело застопорилось из-за того, что против перемещения праха Махно выступает украинская диаспора в Париже. Вопрос решается на международном уровне.