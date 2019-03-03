Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

Сирийская армия отбила в воскресенье вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащую с провинцией Идлиб , ликвидированы несколько террористов, ранены двое военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

Атака началась в 16.30 по местному времени (17.30 мск).

"Группа террористов напала на наши позиции в районе горы аль-Кальа на севере провинции Латакия, используя минометы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие среднего и крупного калибра… Наши бойцы отбили атаку, нанеся значительный урон боевикам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, бой длился час.

"В результате боя ликвидированы несколько боевиков, остальные сбежали, ранены двое наших военных", — добавил источник.

В ночь на воскресенье террористические группировки атаковали позиции сирийской армии с использованием различных видов вооружений в районе Масасна на севере провинции Хама. Есть потери как в рядах сирийской армии, так и среди террористов.

Провинция Идлиб была захвачена боевиками "Джебхат ан-Нусры" * в 2015 году. По условиям соглашений о примирении, туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе, Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, и из южных провинций страны, где проводились антитеррористические операции. Идлиб остается последней провинцией САР, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования.

Ранее советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что сирийское руководство приняло решение вернуть провинцию Идлиб под свой контроль, обсуждается лишь способ и сроки.

* Террористическая организация, запрещенная в России