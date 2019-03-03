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Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Сирийская армия отбила в воскресенье вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащую с провинцией Идлиб, ликвидированы несколько террористов, ранены двое военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Атака началась в 16.30 по местному времени (17.30 мск).
"Группа террористов напала на наши позиции в районе горы аль-Кальа на севере провинции Латакия, используя минометы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие среднего и крупного калибра… Наши бойцы отбили атаку, нанеся значительный урон боевикам", — сказал собеседник агентства.
По его словам, бой длился час.
"В результате боя ликвидированы несколько боевиков, остальные сбежали, ранены двое наших военных", — добавил источник.
В ночь на воскресенье террористические группировки атаковали позиции сирийской армии с использованием различных видов вооружений в районе Масасна на севере провинции Хама. Есть потери как в рядах сирийской армии, так и среди террористов.
Провинция Идлиб была захвачена боевиками "Джебхат ан-Нусры"* в 2015 году. По условиям соглашений о примирении, туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе, Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, и из южных провинций страны, где проводились антитеррористические операции. Идлиб остается последней провинцией САР, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования.
Ранее советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что сирийское руководство приняло решение вернуть провинцию Идлиб под свой контроль, обсуждается лишь способ и сроки.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Армия , Бусейна Шаабан , Джебхат ан-Нусра , РИА Новости , Идлиб
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