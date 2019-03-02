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«Сирийские демократические силы» заявили о захвате более тысячи членов ИГ* 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: Reuters
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) захватили более тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, и это число растет, заявил РИА Новости сопредседатель миссии "Сирийского демократического совета" (политическое крыло SDF) в США Бассам Исхак.
"До решающей битвы было около 800 (задержанных боевиков — ред.), но затем их число увеличилось. Оно меняется каждый день", — сообщил Исхак.
По его данным, "раньше их было около тысячи, сейчас больше, намного больше".
Исхак отметил, что битва за деревню Багуз, последнюю удерживаемую ИГ*, идет медленно из соображений безопасности заложников.
"Необходимо защитить заложников, которые находятся вместе с ИГ*. Поэтому битва идет медленно", — отметил он.
По его словам, нескольких боевиков-иностранцев из числа задержанных забрала Россия.
В пятницу поддерживаемые США арабо-курдские отряды SDF объявили о возобновлении операции против ИГ* в деревне Багуз на юго-востоке Сирии после перерыва на эвакуацию мирных жителей. Арабо-курдские отряды SDF уже несколько месяцев при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США ведут боевые действия против остатков ИГ*. СМИ неоднократно сообщали о гибели мирных жителей в результате авиаударов коалиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Ближний Восток , Исламское государство , РИА Новости , США
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