«Сирийские демократические силы» заявили о захвате более тысячи членов ИГ*

"До решающей битвы было около 800 (задержанных боевиков — ред.), но затем их число увеличилось. Оно меняется каждый день", — сообщил Исхак.

По его данным, "раньше их было около тысячи, сейчас больше, намного больше".

Исхак отметил, что битва за деревню Багуз, последнюю удерживаемую ИГ*, идет медленно из соображений безопасности заложников.

"Необходимо защитить заложников, которые находятся вместе с ИГ*. Поэтому битва идет медленно", — отметил он.

По его словам, нескольких боевиков-иностранцев из числа задержанных забрала Россия.

В пятницу поддерживаемые США арабо-курдские отряды SDF объявили о возобновлении операции против ИГ* в деревне Багуз на юго-востоке Сирии после перерыва на эвакуацию мирных жителей. Арабо-курдские отряды SDF уже несколько месяцев при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США ведут боевые действия против остатков ИГ*. СМИ неоднократно сообщали о гибели мирных жителей в результате авиаударов коалиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России