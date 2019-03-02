Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что продолжает убеждать власти Турции отказаться от планов по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
В интервью Bloomberg Шанахан рассказал, что после назначения его 1 января главой Пентагона он пять раз беседовал со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В числе ключевых тем этих разговоров он назвал вопрос закупки Анкарой ЗРК у Москвы.
«Моя позиция заключается в том, что С-400 и F-35 несовместимы», — сказал Шанахан.
По его словам, США хотят найти решение, которое «сделает F-35 критически важным средством вооружённых сил стратегического партнёра».
Отвечая на вопрос, какие действия предпримет Вашингтон в случае получения Анкарой С-400, Шанахан отметил, что «об этом будем говорить, когда это произойдёт».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что страна не откажется от покупки российских зенитно— ракетных комплексов.