Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил, что его «задолбали» на Украине 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Пётр Порошенко во время общения с представителями вооружённых сил страны заявил, что его «задолбали» коррупционеры в государстве. Политик уверен, что если вину казнокрадов докажут, то преступники должны понести наказание вне зависимости от их статуса.
«Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродажи и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините», — цитирует своего главу администрация украинского лидера на официальной странице в социальной сети Facebook.
Ранее News.ru сообщал, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала президенту страны Петру Порошенко и его «уголовному окружению» судебное преследование. Политик заявила, что глава государства не сможет покинуть пределы Незалежной.
News.ru: последние новости
Немецкий подросток просит убежища в России Зеленский заявил, что в войне с Россией предстоят переговоры Климкин заявил о праве Украины на Чёрное море
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко
Читайте также
Видео
На Украине нашелся кандидат на «Евровидение»
В мире Украина
Крым отреагировал на ультиматумы Зеленского
Политика Украина
Верка Сердючка определилась с «Евровидением»
Шоу-бизнес
Украинской нации озвучили неутешительный вердикт
Украина В мире
Умерла звезда «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес Статьи
Боксирующий «Дудь» взорвал Сеть
Общество
Пророчество Лукашенко, ловушка для эсминца США и другие события дня
В мире
Суеверную Собчак подняли на смех в Сети
Шоу-бизнес
Светская львица указала нищебродам на их место
Общество Другое
«Пафосный» Климкин шокировал заявлением
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение