Порошенко заявил, что его «задолбали» на Украине

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко во время общения с представителями вооружённых сил страны заявил, что его «задолбали» коррупционеры в государстве. Политик уверен, что если вину казнокрадов докажут, то преступники должны понести наказание вне зависимости от их статуса. «Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродажи и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините», — цитирует своего главу администрация украинского лидера на официальной странице в социальной сети Facebook. Ранее News.ru сообщал, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала президенту страны Петру Порошенко и его «уголовному окружению» судебное преследование. Политик заявила, что глава государства не сможет покинуть пределы Незалежной.