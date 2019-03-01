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Порошенко поручил открыть аэропорт в Мариуполе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко хочет возобновить работу мариупольского аэропорта. С этим поручением он обратился к представителям минобороны и генштаба, министру инфраструктуры и главе Донецкой областной военно-гражданской администрации.
«Есть еще одна идея, которая у меня возникла сегодня и которой я твердо буду заниматься. Сегодня я поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и главе областной государственной администрации обработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь», — заявил Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе, сообщает «Интерфакс».
Напомним, аэропорт в Мариуполе был закрыт из-за боевых действий в Донбассе. Еще весной 2016 года военные освободили здание аэропорта, но в целях безопасности авиасообщение так и не восстановили.
Необходимость возобновления авиарейсов объясняется тем, что в Мариуполе находятся органы власти подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Ранее сообщалось, что Украина провела учения недалеко от Мариуполя.
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Комментарии5
В мире , Украина , Петр Порошенко , Министерство обороны , Генштаб , Интерфакс , Мариуполь
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