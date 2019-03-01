Пророчество Лукашенко, ловушка для эсминца США и другие события дня

Цены на продукты резко взлетели вверх
В зимний период цены на «борщевой набор» растут заметно быстрее, чем на другие овощи, свидетельствуют данные Росстата и мониторинга News.ru.
Сын немецкого офицера попросил убежища в России
Bundespolizei
Сын сбежавшего бывшего немецкого офицера попросил убежища в России. Видеообращение 15-летнего Леона Бергфельда к президенту РФ Владимиру Путину опубликовало издание News.ru.
Два российских фрегата "зажали" эсминец США
Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Русская семерка
Журналист ВГТРК Александр Сладков раскрыл подробности боя в Аргунском ущелье, который состоялся 29 февраля — 1 марта 2000 года.
Лукашенко предсказал нового президента Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кто, по его мнению, станет следующим президентом Украины, сообщает РИА Новости.
«Реальная война»: Зеленский поставил условия переговоров с РФ
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Россией необходимостью, подчеркнув, что они возможны только при условии уважения к украинскому суверенитету.
Крымскому мосту вынесли окончательный вердикт
Специалисты исследовали автомобильный мост через Керчеснкий пролив на предмет возможных деформаций и отклонений от проектных параметров, сообщает ИА Крыминформ.
Индия уничтожила пакистанский F-16
Истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур.
Отправили к психиатру: Школьница умерла в больнице из-за неверного диагноза
Клопс.ру
В Калининградской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти в местной психбольнице 15-летней школьницы.
Автомобилист придумал способ избежать штрафов
Drom.ru
Пользователь сети под ником Roman S рассказал, как ему удаётся обманывать «камеры», установленные на европейских улицах.