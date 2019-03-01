«Пафосный» Климкин шокировал заявлением

«Украина-Русь»: Новое название страны от Климкина

Правда, после победы «революции гидности» ситуация и вовсе пошла вразнос, поскольку в политику пришли люди, полагающие, что их националистические взгляды дают им право демонстрировать обществу манеры площадного шута и дворового хулигана.

Петру Порошенко совсем не советско на встрече с избирателями сорвать с девушки лыжную шапочку и нахлобучить ее ей на лицо, схватить и подергать за нос незнакомого мужчину, по сути дела послать шахтера, пытающегося выяснить, получит ли он когда-нибудь заработанные им тяжким трудом деньги.

Уверен, что он не испытывает ни малейшего стеснения, оказавшись замешанным в крупнейшем за последние годы коррупционном скандале с контрабандной закупкой в России низкосортных запчастей для военной техники и продажи их за бюджетные деньги украинским вооруженным силам.

Пословица «плюй в глаза, всё Божья роса» очень точно описывает это тотальное отсутствие совести и способности приходить в ужас от понимания, что значительная часть общества отныне считает его вором и человеком, ответственным за нанесение ущерба боеспособности армии, главнокомандующим которой он является.

Но если Порошенко ведет себя уже как абсолютный фрик и беззастенчивый мошенник, обставить которого по дистанции отхода от всех человеческих правил уже невозможно, то фигуры рангом пониже готовы играть более скромные роли, приводя в смущение публику второсортной и давно развенчанной ложью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил двинуться по пути, проложенным чуть раньше его шефом, который за последние месяцы совершил очень заметный дрейф в направлении самого дремучего национализма. Климкин опубликовал в португальском сетевом издании Observator фундаментальный труд, посвященный истории Украины. В ней содержатся все тезисы самой примитивной националистической версии, объясняющей самобытность и первородство украинского народа в сравнении с русскими и белорусами.

Глава внешнеполитического ведомства страны называет сегодняшнее украинское государства наследником Киевской Руси, а Россия и Белоруссия — это просто «восточнославянские племена», которые сначала просто отпочковались от великой страны, ставшей распространительницей христианстве на огромном пространстве «от Карпат до Камчатки», а потом и вовсе обособились.

Климкин делает то, что является голубой мечтой праворадикалов, потерявших все берега — присваивает Украине название другой страны. Несложно догадаться, какой именно. Украинское государство в его интерпретации носит гордое имя «Украина-Русь». Бредни про европейский менталитет украинцев, участвовавших в формировании нынешней Европы и защищавшей её от татаро-монгольского нашествия, тоже не являются чем-то исключительно новым. Этой расхристанной и пронзительно фальшивящей шарманке уже много лет.

Один пассаж из текста заслуживает отдельного цитирования. Оказывается, утратившая морально-нравственный стержень Европа способна еще возродить свою ценностную систему и идеалы. Для этого ей нужно всего ничего: приобщиться к украинскому опыту последних лет: «В данный момент горячее сердце Европы бьется на Украине. Европа переживает моральный кризис, сомневается в собственной правоте, а ее жители уже не готовы в случае необходимости встать на защиту европейских ценностей. Украинцы не только готовы это делать — они единственные, кто отстаивает эти ценности с оружием в руках на поле боя».

Дешёвым пафосом, ложью, перевранной историей статья набита под завязку. Я ничуть не сомневаюсь, что Климкин отдаёт себе отчет в том, какую убийственную ахинею он несет. Более того, читая эти строки, написанные кем-то из помощников, он, думаю, даже похахатывал, понимая, что собрать под одним заголовком всю националистическую околесицу было делом совсем непростым.

Не все португальцы являются экспертами по России и Украине. Надо полагать, немногие из них знают, что украинцы — это сконструированный австро-венграми в 19 веке народ. До этого момента его не существовало. Были русские, жившие на окраинных землях Российской Империи. Но среди них необходимо было посеять раздор, и для этого была разработана концепция отдельного этноса с идентичностью и ценностями, враждебными русской культуре, традициям, общественному укладу.

Возможно, кто-то из читателей Observator и примет слова Климкина за чистую монету. Известный принцип, приписываемый Геббельсу, гласит: «Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят». Но от этого она не перестанет быть ложью, а сам заигравшийся министр лжецом и, как бы помягче выразиться, не слишком умным человеком.