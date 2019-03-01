Целых пять лет украинские политики искали на ощупь границу дозволенного. Уж на какие только провокации и авантюры не решались. На юго-востоке войну развязали, воду и электричество Крыму отрубили, объявили половину населения недочеловеками, языковой геноцид устроили.
Организовали интернет-ресурс для публикации личных данных всех, кто не согласен с украинской генеральной линией. И не только украинцы фигурируют в этих списках "врагов народа". Хватает там и россиян, и европейцы туда попадают. Да что там преследование в глобальной паутине! Особо несогласных в буквальном смысле отстреливали. А уж расправы над журналистами и вовсе стали обыденным делом.
Но вот, похоже, граница все-таки найдена. По данным СМИ, Вашингтон не намерен поддерживать очередную киевскую авантюру по прорыву в Азовское море через Керченский пролив.
И, судя по всему, США в этом не одиноки. Евросоюз тоже не торопится отправлять своих наблюдателей на украинские корабли. Причем Киеву сказали открытым текстом, что если позиция Запада по этому вопросу будет проигнорирована, и попытка прорыва с боем через российские территориальные воды повторится, то западные партнеры могут и публично осудить этот демарш.
Такой вот воспитательный окрик. А чтобы Киеву было не так обидно, ему дали на несколько дней большую и красивую игрушку. В Одесский порт на несколько дней зашел блистающий на солнце "Дональд Кук". Утешение, конечно, так себе. Тем более что Петру Порошенко сейчас для предвыборного пиара так пригодилась бы небольшая заварушка. Ведь надо же как-то отвлечь внимание электората от коррупционных скандалов и сплотить избирателей вокруг главнокомандующего, бьющегося против "внешней агрессии".
Придется теперь пиарщикам и имиджмейкерам Порошенко поднапрячься и придумать другой ход. Судя по тому, как скандалит Петр Алексеевич на встречах с избирателями — отбирает телефоны, стягивает шапки, хватает за носы, в штабе украинского президента явно творческий кризис. А времени на изобретение новых авантюр и махинаций почти не осталось. Да и не факт, что они не выйдут за рамки дозволенного. Ведь они, как оказалось, есть.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik