Нащупали край. США указали Киеву границу дозволенного

Целых пять лет украинские политики искали на ощупь границу дозволенного. Уж на какие только провокации и авантюры не решались. На юго-востоке войну развязали, воду и электричество Крыму отрубили, объявили половину населения недочеловеками, языковой геноцид устроили.

Организовали интернет-ресурс для публикации личных данных всех, кто не согласен с украинской генеральной линией. И не только украинцы фигурируют в этих списках "врагов народа". Хватает там и россиян, и европейцы туда попадают. Да что там преследование в глобальной паутине! Особо несогласных в буквальном смысле отстреливали. А уж расправы над журналистами и вовсе стали обыденным делом.

Но вот, похоже, граница все-таки найдена. По данным СМИ, Вашингтон не намерен поддерживать очередную киевскую авантюру по прорыву в Азовское море через Керченский пролив.

И, судя по всему, США в этом не одиноки. Евросоюз тоже не торопится отправлять своих наблюдателей на украинские корабли. Причем Киеву сказали открытым текстом, что если позиция Запада по этому вопросу будет проигнорирована, и попытка прорыва с боем через российские территориальные воды повторится, то западные партнеры могут и публично осудить этот демарш.

Такой вот воспитательный окрик. А чтобы Киеву было не так обидно, ему дали на несколько дней большую и красивую игрушку. В Одесский порт на несколько дней зашел блистающий на солнце " Дональд Кук ". Утешение, конечно, так себе. Тем более что Петру Порошенко сейчас для предвыборного пиара так пригодилась бы небольшая заварушка. Ведь надо же как-то отвлечь внимание электората от коррупционных скандалов и сплотить избирателей вокруг главнокомандующего, бьющегося против "внешней агрессии".

Придется теперь пиарщикам и имиджмейкерам Порошенко поднапрячься и придумать другой ход. Судя по тому, как скандалит Петр Алексеевич на встречах с избирателями — отбирает телефоны, стягивает шапки, хватает за носы, в штабе украинского президента явно творческий кризис. А времени на изобретение новых авантюр и махинаций почти не осталось. Да и не факт, что они не выйдут за рамки дозволенного. Ведь они, как оказалось, есть.