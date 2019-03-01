На Украине нашелся кандидат на «Евровидение»

Певица Оля Полякова, которую называют "главной блондинкой Украины", выразила готовность поехать на "Евровидение", в котором Украина в этом году не участвует.
У себя в инстаграме Полякова решила пошутить по поводу скандала вокруг "Евровидения". "Однажды ты спросишь меня, "Кто поедет на Евровидение?" и я отвечу: "никто", и ты не уснешь спокойно, так и не узнав, что на Евровидение поеду я!", — посмеялась она в одном из новых постов.
"Тогда 100% победа наша, надо ехать", "Я думаю, это шутка! Очень жаль, а так бы хотелось!", "Гулять так гулять", — поддержали Полякову фолловеры.
Ранее сообщалось, что Украина нашла виновного в отказе страны от "Евровидения-2019".