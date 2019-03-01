Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко «ударил девочку» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий анонсировал видеозапись, на которой президент Украины Петр Порошенко бьет «девочку, что задала вопрос».
«Петя (президент Украины Петр Порошенко — прим. ВЗГЛЯД) решил пойти дальше и ударил девочку, что задала вопрос. Давай, Петя, обнажайся дальше. Видео будет», — рассказал в своем Twitter Шарий.
Ранее в пятницу в социальных сетях появилась видеозапись, на которой украинский президент Петр Порошенко щипает мужчину за нос.
Также Порошенко срывал шапку с девушки, задавшей ему вопрос про украинского медиаэксперта Анатолия Шария.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко Умер поставщик «ножек Буша» в Россию Старший брат Чавеса пообещал взяться за оружие ради защиты Венесуэлы
В мире , Украина , Петр Порошенко
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Охранник Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире Украина
Мадуро перенесет офис PDVSA в Москву
Латинская Америка В мире
Лукашенко выдвинул неожиданное предложение по РФ
СНГ В мире
В Киеве напали на звезду «Евровидения»
Происшествия Украина
Лукашенко жестко выступил против «русского мира»
СНГ В мире
«Был ошарашен»: Агутина обидели в день рождения
Шоу-бизнес Статьи
«Ты че, фраерок?»: физрук пригрозил ученику расправой
Происшествия
В Москве нашелся «самый романтичный дворник»
Новости Москвы
Петросян нанес удар по Степаненко
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение