Порошенко «ударил девочку»

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий анонсировал видеозапись, на которой президент Украины Петр Порошенко бьет «девочку, что задала вопрос».

«Петя (президент Украины Петр Порошенко — прим. ВЗГЛЯД) решил пойти дальше и ударил девочку, что задала вопрос. Давай, Петя, обнажайся дальше. Видео будет», — рассказал в своем Twitter Шарий.

Ранее в пятницу в социальных сетях появилась видеозапись, на которой украинский президент Петр Порошенко щипает мужчину за нос.

Также Порошенко срывал шапку с девушки, задавшей ему вопрос про украинского медиаэксперта Анатолия Шария.