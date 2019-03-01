Уверовать в себя: Порошенко изобрел рецепт счастья для Украины

Украина показала "успешный пример проведения реформ", твердит Порошенко . Осталось заселить ее "состоятельными, вольными и счастливыми людьми" (где их только взять) — и готов региональный лидер. Как в сказке про Буратино: "Еще десять тысяч ведер воды — и золотой ключик у нас в кармане!"

К дьяволу показатели роста ВВП, доходов населения, импорта и экспорта, промышленного и сельскохозяйственного производства, инфляции, внешнего долга. Туда же — реальную независимость страны, политические и просто человеческие свободы, борьбу с мздоимством, достижение согласия в обществе, уважение к различным национальным и религиозным группам населения. Все это несущественно, поскольку требует колоссального ежедневного труда и незаурядных, но при этом рутинных усилий. Главное — свято уверовать в свои фантастические возможности. И тогда все получится. По крайней мере, на уровне сознания, самовнушения. Примерно так Петр Порошенко и предложил действовать его, как он сказал, "родной Украине".

"Просто поверить" в то, что она может стать региональным лидером. По его мнению, страна этого заслужила и для достижения такой, мягко говоря, маловероятной цели, собственно говоря, только и надо, что верить. Более того, Петр Алексеевич попытался убедить избирателей, что с Украиной, которая непременно выйдет на лидерские позиции, будут считаться далеко не только соседи. Но и тут он не остановился, хотя пора было бы и честь знать.

Участвующий в предвыборной гонке действующий президент заявил о необходимости нарастить экономическую мощь Украины. То есть не "стать мощной", а еще больше нарастить уже имеющуюся мощь. И дал ей задание на пять ближайших лет: стать лидером, населенным "состоятельными, вольными и счастливыми людьми". Да-да, прямо так и артикулировал, не покраснев. В таких случаях говорят: мели Емеля, твоя предвыборная неделя. Тем более все последнее время господин Порошенко только и делает, что беззастенчиво рапортует о несуществующих успехах.

Вот, например, в Мюнхене недавно заявил, что Украина "продемонстрировала успешный пример проведения реформ". О том, что все реформы, кроме антисоциальных, по сути, провалены, уже и говорить неприлично. Этот факт признают многие даже на столь дорогом для сердца Порошенко Западе. Да и украинская статистика четко показывает: если какие-то реформы и удались, то они носили откровенно антисоциальный характер. В результате за чертой бедности живет около трети украинцев.

В целом, конечно, ощущается, что Петр Алексеевич в связи со своим рейтингом и иллюзорными шансами сохранить президентский пост, сильно нервничает. И общается с подведомственным населением, не особо стесняясь в средствах, вплоть до оскорблений наиболее прытких и критически настроенных к нему украинцев. Последний же его месседж про богатых, вольных и счастливых людей, которыми неминуемо будет населена Украина через пять лет в случае его переизбрания, не блещет оригинальностью. Совсем спичрайтеры и пиарщики, видимо, обленились. Что-то эти фразы напоминают… А, точно! Именно такими же розовыми мечтами тешили уши протестующих акторы и организаторы "евромайдана". Лили ровно этот же елей. Буквально слово в слово. Чем это обернулось на практике, лишний раз нет никакой нужды напоминать.

Вообще, представители нынешнего официального Киева за неимением другой аргументации все чаще прибегают к слишком откровенной политической и пропагандистской лаже. Вот, к примеру, господин Климкин — глава украинского МИДа — заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Точнее, от Киевской Руси — прародины нынешнего украинского государства. По мнению этого почтенного дипломата, работавшего в прежней жизни в Институте электросварки, Украина на протяжении всей своей истории играла "важнейшую роль" в формировании Европы. Да не просто Европы, а европейских ценностей. Более того, защищала ее от татаро-монгольского нашествия, а в советские времена боролась против "коммунистического тоталитаризма" и за демократию. Павел Климкин мог бы пойти дальше и заявить, что Украина сыграла не просто важнейшую, а ключевую роль в формировании Европы такой, какую мы ее знаем теперь. Но что-то неведомое его все-таки остановило в безумном историческом фантазировании.

Можно было бы возразить господину Климкину, что самое понятие "Киевская Русь" возникло лишь в середине XIX века стараниями одного из русских ученых-историков, причем сугубо в географическом смысле. Так обозначалось Киевское княжество наравне с другими, не более того. Да и в "Повести временных лет", относящейся к XII веку, принятие христианства князем Владимиром называется "крещением земли Русской". Есть и сотни других достоверных свидетельств того, что никакой Украины в период становления Европы не было и в помине.

Но такие дискуссии, увы, не имеют никакого смысла. Господин Климкин просто повторяет тезисы из написанных украинскими псевдоучеными так называемых учебников истории, которые без слез на глазах читать невозможно. Впрочем, украинских избирателей уже категорически не устраивает качество общения с ними со стороны официальных лиц. Люди просто утомились и готовы голосовать за кого угодно, лишь бы "не за этих".