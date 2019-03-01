Ультиматум для России? Зеленский выдвигает условия

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что «войну» России с Украиной в Донбассе можно завершить только с помощью переговоров. По его словам, общение с Москвой необходимо ради «сохранения жизней людей».

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский назвал главной целью переговоров с Россией «сохранение жизней людей», ради которого он готов общаться «хоть с чертом лысым». При этом, по словам политика, позиция Украины по Донбассу останется принципиальной.

«У нас война с первого дня, реальная война — между Россией и Украиной. Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. Но никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть», — заявил Зеленский в эфире «1+1».

США. В Киеве считают, что в военных действиях в Донбассе участвует российская армия. Несмотря на то что Москва отрицает эти заявления, кандидат в президенты твердо стоит на своем и даже предлагает подключить к переговорам Великобританию

«Поэтому первый шаг — это прекращение огня. Как мы можем это сделать — только переговоры», — заключил Зеленский.

В последнее время шоумен часто привлекает к себе внимание яркими фразами: недавно он сообщил, что в случае своей победы на выборах отправит за решетку действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом лидер партии «Слуга народа» заявил на странице «Команды Зеленского» в фейсбуке.

«Сегодняшняя власть, похоже, решила забрать с собой все украденное у народа. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» — говорится в сообщении.

Угроза в адрес президента кроется в последней фразе, где видна отсылка к лозунгу Порошенко «Кандидатов много, президент один». Причиной резких высказываний Зеленского, возможно, является отмена Конституционным судом Украины уголовного наказания за «незаконное обогащение» чиновников. Между тем принятие данного закона позволило государству сотрудничать с Международным валютным фондом

«То есть за все, что власть украла за последние пять лет, невозможно будет привлечь их к ответственности», — возмутился Зеленский и подчеркнул, что в команде с экспертами «ответит клептократам» и накажет их за «украденное у народа и армии».

За несколько дней до обещания посадить Порошенко в тюрьму лидер партии «Слуга народа» виделся с американскими политиками — членом Госдепа по Украине Куртом Волкером и послом Мари Йованович . Судя по записи в фейсбуке, Зеленский остался доволен встречей, на которой «достиг понимания всех вопросов».

«Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приема. Он сделает Голобородько (персонаж Зеленского в одном из его кинопроектов — «Газета.Ru») — хорошего, честного, доброго парня — президентом Украины. Люди выберут Зеленского», — сказала Савченко.

Также она предсказала, что Коломойский «сделает канцлером» лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко , и она снова будет «рулить страной, грабить, как все до этого» — и на Украине «ничего особо не изменится». По мнению Савченко, Порошенко может повторить действия бывшего главы государства Виктора Януковича , после чего «Украину будет ждать война — Третья мировая».

Примечательно, что Савченко назвала Зеленского по фамилии героя, которого актер играл в сериале «Слуга народа» — Голобородько. Согласно сюжету, школьный учитель Василий Петрович Голобородько «выходит из себя от скотства окружающей жизни» и произносит пламенную речь с критикой социально-политической ситуации на Украине. Один из учеников тайком снимает это на видео, выкладывает ролик в сеть и случайно делает своего учителя популярным.