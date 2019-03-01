Последняя надежда: зачем посланник Мадуро едет в Москву

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес — второй после Николаса Мадуро человек в стране — прибывает с визитом в Москву . Это первый приезд столь высокопоставленной фигуры из Каракаса после обострения политического кризиса в Венесуэле. А некоторые наблюдатели даже называют Родригес возможной альтернативой Мадуро. Поездки за рубеж совершает и лидер оппозиции глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо.

Во время визита Делси Родригес встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым , которого хорошо знает, так как сама в свое время была главой внешнеполитического ведомства своей страны.

Встреча с президентом России Владимиром Путиным не запланирована. Если бы она произошла, это могло бы означать, что Родригес привезла в Москву личное послание от президента Николаса Мадуро.

Но не исключено, что Родригес может встретиться с другими высокопоставленными российскими политиками — ее статус это позволяет.

Официальные политики Венесуэлы — достаточно частые гости в России . Недавно в Москве побывали замглавы МИД Иван Гил, а также министр промышленности Тарека Эль-Айссами, который, к слову, занимал пост вице-президента до Родригес.

Как заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, в процессе визита Родригес будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран, а также «координация сотрудничества для предотвращения войны против Венесуэлы» — глава Госдепа Майк Помпео ранее не исключил, что военная интервенция в Венесуэлу возможна, правда, как полагают эксперты, речь о США не идет.

Подобные действия могут предпринять соседи Венесуэлы. Вашингтон же оказывает моральную поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо — недавно он побывал в Колумбии и встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Гуайдо в настоящее время тоже находится в дипломатическом турне — по странам Латинской Америки.

Гуайдо, кстати, покинул страну 23 февраля, когда в Венесуэле произошли сразу несколько инцидентов на границах с Бразилией и Колумбией, связанных с попыткой прорыва границы грузовиками с гуманитарной помощью.

Он выехал с венесуэльской территории вопреки запрету Верховного суда. По его словам, он покинет Бразилию 1 марта и направится в Парагвай, и только после этого вернется в Венесуэлу — 4 марта.

Москва поддерживает нынешнее руководство страны во главе с Мадуро, в отличие от США и ЕС , выступающих на стороне Гуайдо. Для Вашингтона и Брюсселя Родригес будет, прежде всего, посланником Каракаса, но не исключено, что Москва преследует и иные цели, видя в Родригес, опытном политике, возможную транзитную фигуру в случае ухода Мадуро.

Как и большинство членов кабинета министров Венесуэлы, Делси Родригес находится под санкциями, однако бывший замглавы российско-венесуэльского делового совета Владимир Семаго , хорошо знающий венесуэльскую элиту, уверен, что при определенных обстоятельствах она вполне может стать «приемлемой фигурой» для диалога с оппозицией. «Она может стать мостиком для политического перехода», — полагает Семаго.

Родригес достаточно влиятельна, что в число ее обязанностей также входит кураторство венесуэльских спецслужб: Боливарианская служба разведки напрямую подчиняется офису вице-президента. При этом она пользуется полным доверием Мадуро. Должность вице-президента Венесуэлы 49-летняя Родригес получила в июне 2018 года после избрания Мадуро на второй срок.

Стоит отметить, что Родригес старается воздерживаться от жесткой риторики в адрес оппозиционеров, которую использует Мадуро. Правда, на днях она заявила о закрытии границы с Колумбией, так как, по ее словам, это угрожает безопасности страны. На территории соседней страны находится немало противников Мадуро, оттуда в Венесуэлу пытаются доставлять гуманитарную помощь.

Накануне приезда Родригес в ООН прошло заседание Совбеза по ситуации в Венесуэле, на котором рассматривались резолюции США и России.

Вашингтон хочет провести в стране новые выборы президента под международным наблюдением. Россия в противовес этому проекту распространила свою резолюцию, в которой предлагается отстаивать независимость и суверенитет государства.

Россия предлагала сохранить суверенитет и целостность Венесуэлы и разрешать ситуацию через «механизм Монтевидео». Этот принцип подразумевает запуск диалога, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию. Однако предложения Москвы не получили необходимой поддержки. Проект резолюции не был принят, поскольку не получил необходимое количество голосов — девять. Проект резолюции США получил девять голосов, однако на него наложили вето Россия и Китай.