Северная Корея умолчала о провале переговоров с Трампом

Как отмечается, во время встреч был проведен «чистосердечный обмен мнениями по практическим вопросам, встающим в открытии нового периода улучшения отношений». В частности, была подтверждена необходимость смягчения напряженности, стимулирования мира и полной денуклеаризации на Корейском полуострове.

ЦТАК пишет, что Трамп и Ким «заслушали мнения друг друга по вопросам, которые в нынешнем этапе следует обязательно решить для достижения общих целей». Они также назвали переговоры важным этапом, договорились поддерживать тесную связь и намерены договориться о новой встрече.

В сообщении отмечается, что разногласия между странами можно преодолеть, проявляя мудрость и терпение. В то же время агентство подчеркивает, что «стена вражды и конфронтации высока из-за враждебных отношений на протяжении 70 с лишним лет и существуют неминуемые трудности и перипетии в процессе открытия новой истории в отношениях». При этом в материале ничего не говорится о том, что договоренностей достичь не удалось.

Вечером 28 февраля министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо рассказал, что Пхеньян сделал США реалистичное предложение на саммите в Ханое. Он добавил, что Северная Корея требует частичной, а не полной, как отмечал американский лидер Дональд Трамп, отмены введенных в отношении страны санкций в обмен на демонтаж объектов.

Вторая встреча Трампа и Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.