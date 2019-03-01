Лукашенко опять «наелся президентства» 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности заявил, что главой республики может быть и другой человек. Его в своем Twitter-аккаунте цитирует издание TUT.BY.
«Лукашенко уже наелся президентства, может быть и другой здесь президент. Но тогда будет вопрос с россиянами, они знают этого белорусского президента. Про другого будет сложнее, извините за нескромность», — сказал белорусский лидер.
В декабре 2013 года политик также говорил, что «наелся президентства, если уж на то пошло», передавал «Интерфакс».
Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года.