Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко опять «наелся президентства» 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности заявил, что главой республики может быть и другой человек. Его в своем Twitter-аккаунте цитирует издание TUT.BY.
«Лукашенко уже наелся президентства, может быть и другой здесь президент. Но тогда будет вопрос с россиянами, они знают этого белорусского президента. Про другого будет сложнее, извините за нескромность», — сказал белорусский лидер.
В декабре 2013 года политик также говорил, что «наелся президентства, если уж на то пошло», передавал «Интерфакс».
Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года.
Последние новости
Раскрыта причина нулевой вероятности оправдательных приговоров в России Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами Названа разница в зарплатах российских мужчин и женщин
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Интерфакс
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
«Был ошарашен»: Агутина обидели в день рождения
Шоу-бизнес Статьи
Российские ракеты долетят до США за 15 минут
Оружие Армия
Два российских фрегата «зажали» эсминец США
Армия Войска
Скабееву высмеяли за ошибку в эфире
Общество
Россиян ждут длинные выходные
Общество Социология
Лукашенко предсказал нового президента Украины
В мире СНГ
Умер Андре Превин
Шоу-бизнес
Криминальная разборка: почему обстреляли школу
Происшествия
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение