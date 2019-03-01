Еще один кандидат в президенты Украины снялся с выборов

Еще один кандидат в президенты Украины , предприниматель и журналист, выдвиженец партии "Сила людей" Дмитрий Гнап заявил, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу экс-министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко

Ранее в пятницу мэр Львова , лидер партии "Самопомощь" Садовой заявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Гриценко. Согласно опросам, Садового готовы поддержать 2,4% избирателей, Гриценко -6,4%.

"Раньше я тоже обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю это свое обещание, и готов тоже сняться в пользу Анатолия Гриценко", — заявил Гнап в своем обращении, опубликованном в пятницу в Facebook.

По словам Гнапа, его решение еще должен одобрить съезд его партии "Сила людей", который состоится в субботу. Он пригласил на съезд партии Гриценко.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства в целом изначально были зарегистрированы 44 кандидата. Таким образом, теперь двое из них выбывают из президентской гонки.