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Еще один кандидат в президенты Украины снялся с выборов 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Еще один кандидат в президенты Украины, предприниматель и журналист, выдвиженец партии "Сила людей" Дмитрий Гнап заявил, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу экс-министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко.
Ранее в пятницу мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Садовой заявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Гриценко. Согласно опросам, Садового готовы поддержать 2,4% избирателей, Гриценко -6,4%.
"Раньше я тоже обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю это свое обещание, и готов тоже сняться в пользу Анатолия Гриценко", — заявил Гнап в своем обращении, опубликованном в пятницу в Facebook.
По словам Гнапа, его решение еще должен одобрить съезд его партии "Сила людей", который состоится в субботу. Он пригласил на съезд партии Гриценко.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства в целом изначально были зарегистрированы 44 кандидата. Таким образом, теперь двое из них выбывают из президентской гонки.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , Львов
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