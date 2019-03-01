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NYT: Трамп приказал предоставить своему зятю доступ к секретной информации 

ТАСС + ещё 3 35 минут назад
Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указание главе аппарата сотрудников Белого дома предоставить своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации, несмотря на возражения сотрудников разведки и юристов. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The New York Times.
По словам ее источников, данное решение Трампа "встревожило сотрудников администрации высокого ранга". В связи с этим Дональд Макган, являвшийся в то время юрисконсультом Белого дома, подготовил служебную записку, в которой отметил, что не рекомендует предоставлять Кушнеру соответствующий доступ, а также напомнил, что против этого выступали представители ЦРУ США. Джон Келли, являвшийся тогда руководителем аппарата сотрудников Белого дома, также подготовил служебную записку, в которой отметил, что президент США "приказал" ему дать Кушнеру указанный допуск.
Издание заостряет внимание на том, что ранее в интервью его журналистам Трамп заявил, что не помогал зятю в получении доступа к секретным данным. Такой же версии придерживался в публичных заявлениях и адвокат Кушнера.
В публикации приводится следующий комментарий пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс на этот счет:
"Мы не комментируем предоставление доступа к секретной информации".
Телеканал NBC сообщил в январе, что ЦРУ и сотрудники Белого дома, отвечающие за безопасность, ранее дважды отказывали Кушнеру в допуске к информации, составляющей государственную тайну, из-за его связей с представителями зарубежных стран. Как говорится в материале, спецслужбы США выражали опасения по поводу того, что Кушнер может стать объектом влияния со стороны представителей других государств.
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Комментарии
В мире , Видео , США , Джон Келли , Дональд Трамп , ЦРУ , Администрация США , телеканал NBC
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