NYT: Трамп приказал предоставить своему зятю доступ к секретной информации

Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указание главе аппарата сотрудников Белого дома предоставить своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации, несмотря на возражения сотрудников разведки и юристов. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The New York Times.

По словам ее источников, данное решение Трампа "встревожило сотрудников администрации высокого ранга". В связи с этим Дональд Макган, являвшийся в то время юрисконсультом Белого дома, подготовил служебную записку, в которой отметил, что не рекомендует предоставлять Кушнеру соответствующий доступ, а также напомнил, что против этого выступали представители ЦРУ США. Джон Келли , являвшийся тогда руководителем аппарата сотрудников Белого дома, также подготовил служебную записку, в которой отметил, что президент США "приказал" ему дать Кушнеру указанный допуск.

Издание заостряет внимание на том, что ранее в интервью его журналистам Трамп заявил, что не помогал зятю в получении доступа к секретным данным. Такой же версии придерживался в публичных заявлениях и адвокат Кушнера.

В публикации приводится следующий комментарий пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс на этот счет:

"Мы не комментируем предоставление доступа к секретной информации".