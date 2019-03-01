Зеленский назвал условия переговоров с Россией

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идет "война" России с Украиной, которая может быть прекращена только с помощью переговоров. Об этом сообщает ТСН.

Он подчеркнул, что главной целью возможных переговоров Украины и России по Донбассу является сохранение "жизней людей". Он добавил, что для урегулирования ситуации в регионе невозможно "избежать" контактов с Россией. При этом Зеленский заверил, что переговоры не отменяют "принципиальной позиции" Украины по Донбассу.

"Мы не торгуем нашими людьми. Мы не торгуем нашими территориями", — заключил Зеленский.

Украинские власти считают, что в военных действиях в Донбассе участвует российская армия. Официальная Москва отвергает эти заявления.