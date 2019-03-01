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Зеленский назвал условия переговоров с Россией 

Газета.Ru 1 час назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идет "война" России с Украиной, которая может быть прекращена только с помощью переговоров. Об этом сообщает ТСН.
Он подчеркнул, что главной целью возможных переговоров Украины и России по Донбассу является сохранение "жизней людей". Он добавил, что для урегулирования ситуации в регионе невозможно "избежать" контактов с Россией. При этом Зеленский заверил, что переговоры не отменяют "принципиальной позиции" Украины по Донбассу.
"Мы не торгуем нашими людьми. Мы не торгуем нашими территориями", — заключил Зеленский.
Украинские власти считают, что в военных действиях в Донбассе участвует российская армия. Официальная Москва отвергает эти заявления.
Ранее президент Украины Петр Порошенко насчитал 496 "российских танков" в Донбассе.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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