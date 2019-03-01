Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Россией необходимостью, подчеркнув, что они возможны только при условии уважения к украинскому суверенитету. Об этом он заявил на ток-шоу «Право на власть» канала «1+1».
Зеленский отметил, что с самого начала на востоке Украины идет «реальная война», а не спецоперация.
«Поэтому мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. <…> Но никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть», — сказал кандидат в президенты.
Он подчеркнул, что Украина «не торгует» своими людьми и территориями.
По словам Зеленского, главной целью для каждого украинца должно быть сохранение жизней людей.
«Поэтому первый шаг — это прекращение огня. Как мы можем это сделать — это только переговоры», — отметил он.
По мнению Зеленского, Минские договоренности не работают, поэтому к новым переговорам нужно привлечь Великобританию и США.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В последние недели Зеленский возглавляет предвыборные рейтинги, опережая действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко. Зеленского готовы поддержать на выборах на восемь-десять процентов избирателей больше, чем Порошенко и Тимошенко.