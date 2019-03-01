Зеленский рассказал об условиях для переговоров с Россией

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Россией необходимостью, подчеркнув, что они возможны только при условии уважения к украинскому суверенитету. Об этом он заявил на ток-шоу «Право на власть» канала «1+1».

Зеленский отметил, что с самого начала на востоке Украины идет «реальная война», а не спецоперация.

«Поэтому мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. <…> Но никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть», — сказал кандидат в президенты.

Он подчеркнул, что Украина «не торгует» своими людьми и территориями.

По словам Зеленского, главной целью для каждого украинца должно быть сохранение жизней людей.

«Поэтому первый шаг — это прекращение огня. Как мы можем это сделать — это только переговоры», — отметил он.

По мнению Зеленского, Минские договоренности не работают, поэтому к новым переговорам нужно привлечь Великобританию и США.