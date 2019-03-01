IKEA разозлила израильтянок. Компании грозит многомилионный штраф за сексизм

В суд Иерусалима 26 февраля был подан иск в отношении шведского мебельного гиганта ИКЕА , издавшего в 2017 году в Израиле каталог, в котором были фотографии только мальчиков и мужчин. Об этом сообщило местное издание Нaaretz.

Рекламный буклет предназначался для ультраортодоксальных израильтян, принадлежащих к общине харедим. Приверженцы течения отличаются консервативным укладом жизни, в частности, поддерживают половую сегрегацию. Харедим предпочитают не выставлять на всеобщее обозрение изображения женщин и девочек. Тем более, в коммерческих целях.

В каталоге были размещены фотографии мужчин с характерной прической и улыбающихся мальчиков на фоне религиозных атрибутов, мебели и осветительных приборов. Но не было ни одной женщины.

В Израиле проживает около 800 тысяч харедим, это примерно 9% от общего населения страны.

Однако десять тысяч религиозных иудеек, получивших буклет, подали иск на израильское отделение мебельной компании и его руководителя Шуки Кобленца с требованием выплатить каждой по 1,5 тысячи шекелей (27303 рубля), и переиздать каталог заново, но с изображениями женщин.

Глава израильского филиала уже успел покаяться и заявить, что каталог был издан небольшим тиражом исключительно для общины харедим. Он призвал уважать обычаи ультраортодоксов и пообещал, что рекламные буклеты без женщин широкого распространения не получат. Но этого явно оказалось мало.

В тексте искового заявления сказано, что каталог без прекрасной половины человечества дает понять, что женщины не имеют никакой ценности, и дискриминирует их по признаку пола. Иск инициирован активисткой израильского Центра религиозных действий Ханной Кацман при юридической поддержке организации.

Иск израильтянок может оказаться вполне успешным на фоне убытков, которые понесла по суду ультраортодоксальная израильская радиостанция «Кол Барама», отказавшаяся выпустить в эфир женщин.

Директор Центра религиозных действий и адвокат Орли Эрез-Лаховски подчеркнула, что выигранный иск красноречиво опровергает миф, что религиозные израильтянки предпочитают быть незаметными.

«Каталог без женщин дискриминировал и жестоко оскорбил всех нас. Причиненный им ущерб гораздо серьезнее, чем кажется. Он охватывает широкие круги общества и может ухудшить положение женщин в обществе в целом, и в ультраортодоксальном обществе в частности», — заявила Эрез-Лаховски.

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Она добавила, что Израиль стал единственной страной в мире, где был опубликован каталог IKEA без женщин. В Саудовской Аравии появление аналогичного рекламного буклета было остановлено

В шведской штаб-квартире IKEA извинились перед жительницами Израиля, заявив, что не знали о выпуске спецкаталога.

«Мы сожалеем, что люди рассержены, и что каталог не соответствует политике IKEA», — сказал представитель компании. Компания владеет в стране четырьмя магазинами и запланировала открыть в Иерусалиме пятый.