Канал Коломойского объяснил, почему не пустил в эфир представителя Порошенко

На телеканале "1+1" пояснили, почему на эфир не был приглашен представитель украинского президента Петра Порошенко . Об этом сообщает ТСН. В заявлении канала говорится, что на передачу приглашаются исключительно кандидаты в президенты страны. "Мы поражены тем, что президента (Порошенко. — "Газета.Ru") должен кто-то представлять", — отметили в "1+1". Уточняется, что переговоры с украинским лидером ведутся уже несколько недель. Однако вместо Порошенко в партии предложили позвать на передачу главу фракции Блока Петра Порошенко Артура Герасимова "Если Петр Порошенко считает, что и на выборах 31 марта вместо него должен участвовать именно Артур Герасимов, просим сообщить нам об этом", — подчеркнули в "1+1". Ранее сообщалось, что телеканал Коломойского позвал Зеленского и Тимошенко.