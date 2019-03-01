Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канал Коломойского объяснил, почему не пустил в эфир представителя Порошенко 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
На телеканале "1+1" пояснили, почему на эфир не был приглашен представитель украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает ТСН.
В заявлении канала говорится, что на передачу приглашаются исключительно кандидаты в президенты страны.
"Мы поражены тем, что президента (Порошенко. — "Газета.Ru") должен кто-то представлять", — отметили в "1+1".
Уточняется, что переговоры с украинским лидером ведутся уже несколько недель. Однако вместо Порошенко в партии предложили позвать на передачу главу фракции Блока Петра Порошенко Артура Герасимова.
"Если Петр Порошенко считает, что и на выборах 31 марта вместо него должен участвовать именно Артур Герасимов, просим сообщить нам об этом", — подчеркнули в "1+1".
Ранее сообщалось, что телеканал Коломойского позвал Зеленского и Тимошенко.
Газета.Ru: последние новости
США обозначили Порошенко позицию по украинским кораблям в Керченском проливе Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Венесуэле Newsweek: Мадлен Олбрайт извинилась за недооценку России
В мире , Украина , Петр Порошенко , Артур Герасимов , Газета.Ru
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Российские ракеты долетят до США за 15 минут
Оружие Армия
Умер Андре Превин
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинули беспрецедентное обвинение
В мире Украина
Украина выставила Израилю ультиматум
Украина В мире
Крым стал окончательно «российским»
Политика Конфликты
На Нетаньяху нашли компромат
Ближний Восток В мире
Пугачева после скандала с юбилеем нашла выход
Шоу-бизнес
Порошенко готовится к побегу из Киева
Украина В мире
Су-57 хотят направить против F-35
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение