В Госдепе вычислили примерное местонахождение сына бен Ладена

Также в Госдепе предположили, что Хамза бен Ладен мог добраться до Ирана. Однако, добавил Эванофф, сын бен Ладена может находиться в "любом" месте на юге Центральной Азии.

В четверг, 28 февраля, американские власти объявили награду в $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене в рамках программы "Вознаграждение за правосудие".

В августе прошлого года газета The Guardian писала, что сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября.

"Аль-Каида" — террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда.