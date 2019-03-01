Глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф заявил, что сын основателя террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Хамза может находиться "в районе афгано-пакистанской границы". Об этом сообщает РИА "Новости".
Также в Госдепе предположили, что Хамза бен Ладен мог добраться до Ирана. Однако, добавил Эванофф, сын бен Ладена может находиться в "любом" месте на юге Центральной Азии.
В четверг, 28 февраля, американские власти объявили награду в $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене в рамках программы "Вознаграждение за правосудие".
В августе прошлого года газета The Guardian писала, что сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября.
"Аль-Каида" — террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда.