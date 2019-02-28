Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве

Ровно за месяц до президентских выборов на Украине в центре Киева зреет очередной Майдан. Катализатором народных протестов выступила Юлия Тимошенко

В Киеве сегодня было неспокойно: сразу две протестные акции парализовали автомобильное движение в центре города. У стен Верховной рады собрались недовольные граждане, требующие импичмента Петра Порошенко . До этого они прошли маршем по Крещатику с огромным плакатом "Импичмент президенту".

Вторую акцию организовала Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" вывела народ на улицы с требованием разобраться в махинациях властей в сфере жилищно-коммунального хозяйства: коммунальщики украли полтора миллиарда гривен. До этого оранжевая принцесса призвала Верховную раду начать процедуру импичмента президента после обнародования фактов коррупции в сфере оборонных закупок.

Поняв, что силами народных депутатов отправить Петра Порошенко в отставку не получится, Тимошенко прибегла к старому проверенному способу — вывела возмущенных людей на улицы. Пока что в первой ее акции приняли участие несколько тысяч человек, но это только пробный шар. Очевидно, что лидер "Батькивщины" не остановится и предпримет еще не одну попытку устроить в Киеве новый Майдан.

О том, что перед выборами на Украине будет неспокойно, уже предупреждали в экспертном сообществе. Очевидно, что одним туром голосование не ограничится и между первым и вторым турами ситуация в стране может накалиться до предела. Теряющий власть Петр Порошенко наверняка устроит очередную провокацию на суше или на море с целью отмены голосования.

В ноябре 2018 года Порошенко уже провел генеральную репетицию, введя военное положение после организованного им же самим прорыва трех кораблей к Крымскому мосту. Сейчас аналогичную провокацию ждут в Донбассе, куда Киев стягивает новые силы и готовится к наступлению на позиции ополченцев ЛНР и ДНР.