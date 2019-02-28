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Самолет Трампа приземлился на Аляске для дозаправки 

ТАСС + ещё 1 29 минут назад
Фото: Reuters
Самолет президента США Дональда Трампа, возвращающегося с саммита США — КНДР в Ханое, приземлился в четверг в Анкоридже (штат Аляска) для дозаправки. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
"Самолет президента приземлился в Анкоридже в 09:23 [21:23 мск] после несколько неспокойного, но быстрого полета из Ханоя", — говорится в сообщении.
Поскольку президент покинул переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном быстрее, чем то было запланировано, в Вашингтон он прибудет тоже раньше срока. Как передает пресс-пул, американский лидер перед вылетом в столицу может выступить перед военнослужащими США, расквартированными на Аляске.
После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.
По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.
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В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , Чен Ким , Дональд Трамп , Аляска , КНДР , США , Ханой
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