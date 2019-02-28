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В КНДР рассказали о требовании США помимо демонтажа реактора в Йонбене 

РИА Новости + ещё 3 56 минут назад
Фото: Reuters
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что США на саммите в Ханое потребовали "еще одну" меру, помимо демонтажа ядерного реактора в Йонбене, передает агентство Ренхап.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын на их встрече согласился на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, но в обмен на снятие санкций.
Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит, который закончился без подписания каких-либо документов. Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошёл на уступки в "другой сфере".
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В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп , МИД , КНДР , Ханой
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