В ООН заявили о победе над ИГ* в Сирии

Достижение мира в Сирии — сложная задача, несмотря на то, что террористическая группировка "Исламское государство" * побеждена, есть угроза ее возрождения, заявил в четверг в ходе первого выступления в Совбезе ООН новый спецпосланник генсека всемирной организации по САР Гейр Педерсен. "Задачи, связанные с достижением мира, огромны по своим масштабам и сложности. ИГИЛ* побеждена "на земле", но опыт подсказывает, что она может возродиться", — сказал Педерсен. Он добавил, что видит свою работу в "устойчивом диалоге с сирийскими сторонами в достижении безопасной, нейтральной, спокойной обстановки". *Террористическая организация, запрещенная в России.