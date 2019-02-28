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В ООН заявили о победе над ИГ* в Сирии 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Достижение мира в Сирии — сложная задача, несмотря на то, что террористическая группировка "Исламское государство"* побеждена, есть угроза ее возрождения, заявил в четверг в ходе первого выступления в Совбезе ООН новый спецпосланник генсека всемирной организации по САР Гейр Педерсен.
"Задачи, связанные с достижением мира, огромны по своим масштабам и сложности. ИГИЛ* побеждена "на земле", но опыт подсказывает, что она может возродиться", — сказал Педерсен.
Он добавил, что видит свою работу в "устойчивом диалоге с сирийскими сторонами в достижении безопасной, нейтральной, спокойной обстановки".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Ближний Восток , Совбез ООН , ООН , Исламское государство , Сирия
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