Киев подписал «договор» с Москвой
Киев, который недавно заявлял, что он сам себе хозяин на суше и в морях, подписал с Москвой протокол по рыбной ловле в Азовском море.
Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье
В четверг, 28 февраля, на жилой дом в подмосковной Коломне упал легкомоторный самолет.
Украина нашла виновного в скандале с «Евровидением»
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) признала себя ответственной за ситуацию, которая сложилась в этом году вокруг музыкального конкурса «Евровидение».
СК определил причину гибели группы Дятлова
Четыре года назад по одному из многочисленных обращений СК все же инициировал проверку события, произошедшего в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль.
В Швеции задержали еще одного "российского шпиона"
В Стокгольме в среду был задержан второй подозреваемый в сборе разведданных, сообщает в четверг издание Dagens Nyheter со ссылкой на судебный документ.
Из Венесуэлы вывезли тонны золота
Власти Венесуэлы изъяли не менее восьми тонн золота из Центрального банка, чтобы продать за границу.
Российский танкер протаранил мост в Пусане
Российский танкер SEAGRAND врезался в автомобильный мост в южнокорейском портовом городе Пусан.
США потребовали раскрыть доходы Путина
В палате представителей США подготовили законопроект с требованием к американскому разведывательному сообществу представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина.
Наказание за брошенные во дворах машины ужесточат
Штраф за машины, брошенные в городских дворах, может увеличиться в несколько раз.
Стали известны подробности задержания лыжников на ЧМ
Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Крюков прокомментировал информацию о задержании девяти лыжников в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде.
Россиян ждут массовые сокращения
Весной 2019 года под сокращения могут попасть 115,7 тысячи человек. Большинство сокращений — 18,7 тысячи — может произойти в Москве. За столицей следуют Санкт-Петербург.