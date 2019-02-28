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Украинские журналисты обвинили Порошенко в кибератаках 

News.ru 54 минуты назад
Фото: president.gov.ua
Украинские власти устроили кибератаку на местную газету «Страна.ua», которая выпустила ряд публикаций о подкупе избирателей штабом нынешнего президента Украины Петра Порошенко. По данным журналистов, заказчиком стала Служба безопасности Украины (СБУ), а исполнителем — «одна из частных структур, которая занимается хакерством».
Речь идёт о серии материалов по так называемой #Сетке Петра Порошенко, пишет издание. Как рассказал источник ресурса, «цель кибератаки — выбить материалы „Страны“ о „Сетке“ из поисковой выдачи».
Ранее, как сообщал News.ru, глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил лидера страны в попытке сфальсифицировать итоги выборов. По его словам, средства на подкуп избирателей будут направлены из госказны. Суммы он назвал схожие, но общую стоимость голосов оценил в 10 раз ниже — 1,5 млрд гривен. В штабе Порошенко заявление Авакова назвали политически ангажированными.
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