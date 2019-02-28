Порошенко выдвинули беспрецедентное обвинение

Украинские журналисты обвинили Порошенко в кибератаках

Речь идёт о серии материалов по так называемой #Сетке Петра Порошенко, пишет издание. Как рассказал источник ресурса, «цель кибератаки — выбить материалы „Страны“ о „Сетке“ из поисковой выдачи».