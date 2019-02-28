Документ о вылове рыбы в Азове развяжет руки Киеву 

Протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, который Госагентство рыбного хозяйства Украины направило российской стороне, может привести к новым провокациям в акватории, уверен украинский политолог Олег Хавич.
«Помните, Чугункин [глава МИД Павел Климкин] обещал «удивить Россию» в Азовском море? Вот и финт. Улавливаете логику? Завтра украинские рыбаки в сопровождении военных кораблей выйдут на лов в соответствии с отправленным письмецом, а когда их начнут принимать за браконьерство — начнут вопить на весь мир», — цитирует эксперта ФАН.
При этом в Совфеде назвали составленный Киевом протокол не имеющим никакой юридической силы.
«Сила этого документа нулевая. Его подписали только с одной-единственной целью — опять обострить наши отношения и привлечь внимание мировой общественности. Такого не будет, чтобы Украина всё решала сама. Надо уважать своих соседей. Если они будут предъявлять это письмо, то встретят наш предельно ясный ответ», — пояснил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
В конце 2018 года в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства сообщали, что регламентирующий деятельность в Азовском море на 2019 год протокол между Россией и Украиной будет подписываться по дипломатическим каналам МИД двух стран. Азовское море, согласно протоколу, является внутренним морем двух государств, в нём рыбный промысел смогут вести как российские, так и украинские рыбаки, писал News.ru.