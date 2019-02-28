Украинские венгры назвали закон о госязыке «тотальной украинизацией»

Проживающие на Украине венгры считают закон о госязыке "тотальной украинизацией", заявил в четверг заместитель председателя киевского общества венгров Тибор Томпа.

Рада в четверг намерена приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о госязыке. Этот документ был одобрен парламентом в первом чтении в октябре прошлого года, он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

"Венгры однозначно воспринимают этот закон как тотальную ассимиляцию", — заявил Томпа в эфире телеканала "112. Украина", отметив, что власти не проводили никаких консультаций с венграми, проживающими на Украине ни на каком уровне. По его словам, закон о госязыке не рассматривает региональные языки и исключает такое понятие. В документе также нет нормы о развитии языков нацменшинств. "А это тотальная украинизация", — отметил он.

Томпа считает, что закон о госязыке не способствует укреплению межнациональных отношений на Украине.

"Что касается языкового закона, это, к сожалению, деструктивный закон. Я считаю, что он (направлен — ред.) абсолютно не в сторону укрепления межнациональных отношений на Украине и вносит еще больший раздор, чем в свое время внес закон об образовании", — добавил он.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что власти Украины приняли "полуфашистский" закон об образовании и попирают права меньшинств. Также Гуйяш выразил надежду на то, что властям Венгрии удастся наладить отношения с новой администрацией Украины, поскольку общаться с нынешней Будапешт не смог. Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.