Украинские радикалы потребовали отменить концерты Михаила Жванецкого

Радикалы пригрозили сорвать концерты сатирика в Киеве и Одессе, если организаторы не отменят мероприятия самостоятельно.

«Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию», — заявил глава «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко.

Михаил Жванецкий — уроженец Одессы и обладатель звания народного артиста Украины.

Концерты сатирика в Киеве и Одессе приурочены к его 85-летнему юбилею и запланированы на 16 и 21 марта.