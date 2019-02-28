Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские радикалы потребовали отменить концерты Михаила Жванецкого 

Рамблер 28 минут назад
Фото: ТАСС
Запрещенная в России организация «Правый сектор» потребовали отменить концерты сатирика Михаила Жванецкого на Украине, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на УНН.
Радикалы пригрозили сорвать концерты сатирика в Киеве и Одессе, если организаторы не отменят мероприятия самостоятельно.
«Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию», — заявил глава «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко.
Михаил Жванецкий — уроженец Одессы и обладатель звания народного артиста Украины.
Концерты сатирика в Киеве и Одессе приурочены к его 85-летнему юбилею и запланированы на 16 и 21 марта.
В мире , Украина , Михаил Жванецкий , Правый сектор , Московский комсомолец
Читайте также
Видео
Порошенко готовится к побегу из Киева
Украина В мире
Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье
Происшествия
Самолет экстренно вернулся в «Шереметьево»
Происшествия Экономика
Россия ставит Японию перед трудным выбором
Политика Статьи
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Киркоров сделал заявление после скандала с Серебряковым
Шоу-бизнес
Умер Владислав Федосеев
Общество Происшествия
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою
Армия Оружие
Украина нашла виновного в скандале с «Евровидением»
В мире Украина
Глава Хакасии оказался уклонистом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение